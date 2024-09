Travolge migrante e scappa: un morto e un ferito nel Foggiano

Un bracciante è morto e uno è ferito, a quanto si è appreso, in maniera grave, dopo essere stati travolti da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito: il mezzo è stato trovato poco distante abbandonato sul ciglio della strada. L’incidente è avvenuto questa mattina nelle campagne di Borgo Mezzanone nel Foggiano.

Secondo una prima ricostruzione le vittime, braccianti del Mali, erano a bordo di uno scooter quando sono stati travolti dall’auto. Per uno dei due braccianti non c’è stato nulla da fare. L’altro è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il policlinico di Foggia. Sul posto gli agenti di polizia che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto individuare l’autore dell’investimento.