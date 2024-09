Ad Alberobello torna il “museo vivente del trullo”

Il 14 e 15 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, il suggestivo scenario di Alberobello fa da sfondo a “Contro l’antica forma” – 17^ Rievocazione Storica tra i Trulli. Sotto la direzione artistica di Pasquale D’Attoma e Arturo Del Muscio, il Rione Aia Piccola si animerà di scene di vita quotidiana con il “Museo Vivente del Trullo”, e musica e danze popolari allieteranno le vie principali. Due giorni per scoprire le tradizioni e la storia di Alberobello, patrimonio UNESCO, unico al Mondo.

Questa Edizione porterà i presenti indietro nel tempo, tra il 1797 e il 1806, anni cruciali a seguito del Real Dispaccio che proclamava l’indipendenza della città dalla Contea di Conversano e sanciva l’abolizione della feudalità. La rievocazione offrirà una rappresentazione teatrale inedita, che farà rivivere agli spettatori gli eventi storici di quel periodo: il cambiamento della vita quotidiana, l’impegno dei sindaci per affermare l’indipendenza, le contestazioni e il declino della nobiltà locale.

Un viaggio nelle vicende della popolazione locale per raccontare come Alberobello, dopo la dichiarazione d’indipendenza, ha affrontato questi cambiamenti epocali: dalla perdita dei diritti feudali alla costruzione di una nuova identità cittadina. Un periodo che mutò per sempre la città.

“Contro l’antica forma” offre l’opportunità di compiere un affascinante viaggio indietro nel tempo – commenta Emiliana Ruppi, presidente dell’associazione ‘Arteca’ – È un’occasione unica per riscoprire e celebrare le nostre radici, la nostra storia e le tradizioni che rendono Alberobello un sito patrimonio UNESCO unico al mondo. Grazie alla straordinaria direzione artistica di Pasquale D’Attoma e Arturo Del Muscio, ci immergeremo in un periodo cruciale della nostra storia. Valorizzare e mantenere vive queste tradizioni è fondamentale per il nostro territorio ed è da sempre la priorità di ‘Arteca’. Il nostro obiettivo è far rivivere i momenti salienti del nostro passato, rendendo onore a chi ci ha preceduto e contribuendo a rafforzare l’identità culturale di Alberobello”.

L’evento organizzato dall’associazione culturale ‘Arteca’, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, del Consiglio regionale della Puglia e con il patrocinio del Comune di Alberobello si propone di valorizzare e mantenere vive le tradizioni locali, offrendo un approfondimento sulla storia di Alberobello e l’opportunità di riscoprire l’identità culturale del territorio.

Ingresso libero e gratuito.