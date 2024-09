Bari, ancora una aggressione al Libertà: “Presi di mira gli stranieri”

Continuano le aggressioni soprattutto nei confronti di residenti di nazionalità straniera in piazza Redentore e nelle strade limitrofe. L’ultima ieri mattina in via Bavaro: preso di mira un uomo che era nella piazzetta con i figli. I residenti non sanno più a chi rivolgersi. “Siamo davvero stanchi – commentano – sarà presentata un’altra denuncia, ma qui è un continuo. Ci sono sempre gli stessi teppisti che aggrediscono gli stranieri, anche giovanissimi. In alcuni casi li inseguono fino a casa. C’è bisogno di un controllo da parte delle forze dell’ordine, un controllo che sia stabile, non solo di passaggio”.