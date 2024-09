Allerta meteo in Puglia, brusco calo delle temperature

La perturbazione nord atlantica che negli ultimi giorni ha portato sull’Italia un brusco calo delle temperature associate e intense precipitazioni nel corso del weekend si allontanerà in direzione dei Balcani favorendo un miglioramento del tempo, più evidente nelle regioni occidentali del Paese. Domani, sabato 14 settembre, i venti settentrionali si attenueranno restando ancora piuttosto intensi con un Maestrale anche forte in prossimità delle Isole. Le temperature saranno in ulteriore calo al sud e in rialzo al Centronord ma con valori ancora inferiori alle medie dappertutto. In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo su parte del Molise e della Puglia.