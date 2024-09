Andria, a scuola con la scorta: Raffaele ha realizzato il suo sogno

Entrare in classe scortato da uno dei suoi eroi. Sfoggiare tra i compagni, uno zaino e un cappellino con i simboli di chi tutela la sicurezza e la legalità. Viaggiare su un’auto che un giorno spera di poter guidare. Raffaele, 11 anni di Andria, ha vissuto un sogno: percorrere il tragitto da casa fino alla classe, nel primo giorno di scuola, con i poliziotti della questura. Il piccolo, che frequenta la quinta classe della scuola primaria di primo grado “Verdi”, ha trovato gli agenti davanti al portone di casa. “Per lui è sogno”, ha detto emozionata la sua mamma di cui ha lasciato subito la mano, per affidarsi a quelle dei poliziotti. Nel breve viaggio, gli sono state mostrate le caratteristiche dell’auto di servizio: dalle sirene alle luci fino alla radio che ha potuto usare. Perché, dalla centrale operativa sono arrivati gli auguri del questore, Alfredo Fabbrocini. “A nome di tutta la polizia di Stato, gli auguri a Raffaele di un luminoso percorso scolastico pieno di soddisfazioni”, il messaggio fatto recapitare a cui il bimbo ha risposto ringraziando e augurando in bocca al lupo agli agenti. “Raffaele sogna di diventare poliziotto”, ha aggiunto sua madre. E lui prima di entrare in classe ha ricordato che il compito della polizia è “esserci sempre”, proprio come recita il motto degli agenti.