Appalto a famiglia di Emiliano: “Inopportuno”

“La società è stata invitata, forse in modo inopportuno, dal Consiglio regionale” pugliese a un bando per la fornitura di attrezzatura e “in maniera inopportuna” la società “ha risposto alla richiesta di fornitura”. “Credo che dal punto di vista formale sia tutto regolare, ma se la potevano risparmiare sia gli uni che gli altri. Mettere in difficoltà il presidente è una cosa che si doveva evitare, sono dispiaciuto ma non è successo nulla di drammatico”. Cosi il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha risposto ai cronisti, a margine di una conferenza stampa a Bari, sull’appalto da 41mila euro affidato in maniera diretta dal Consiglio regionale a una società che fa capo ai suoi due fratelli.