Arriva la Notte della Luna, sarà celebrata in tutto il mondo

Al nastro di partenza da oggi e nel fine settimana centinaia di eventi che in tutto il mondo celebrano la Luna, mentre la Luna stessa si prepara a dare spettacolo nei prossimi giorni con la Seconda Superluna dell’anno e un’eclissi parziale. Binocoli o telescopi puntati sul satellite naturale della Terra, o semplicemente occhi in su, nelle serate di osservazione organizzate per la International Observe the Moon Night (InOmn), l’iniziativa promossa dalla Nasa a partire dal 2009. Il via alle manifestazioni è per sabato 14 settembre e sono davvero tanti gli appuntamenti anche in Italia, dove l’evento è promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Unione Astrofili Italiani, diventata partner dell’iniziativa con il Virtual Telescope Project.

La storia affascinante dell’origine della Luna, le sue caratteristiche fisiche, le missioni spaziali che l’hanno visitata e quelle che si preparano a raggiungerla, accanto all’arte che l’ha celebrata in poesia e musica, sono al centro delle tante serate di osservazione e delle anche di conferenze in programma dagli Stati Uniti all’India fino all’Iraq, alla Serbia, al Messico e alla Nuova Zelanda. In Italia la Notte della Luna debutta in musica dal 13 settembre, con l’evento ‘Rock Around the Moon’ organizzato nel Lazio dall’Associazione Tuscolana di Astronomia ‘Livio Gratton’ e con le serate di osservazione in programma in Liguria e Toscana e si prosegue il 14 settembre in Emilia Romagna, Umbria, Campania e Sicilia.