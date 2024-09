Bari, classi senza il sostegno: bimbi rimandati a casa

Scuole ancora senza insegnanti di sostegno a Bari e provincia. Una situazione che sta diventando esplosiva, con bimbi rimandati indietro perché non avrebbero avuto la giusta assistenza in classe. Un incubo per le famiglie e un diritto negato per i piccoli. “Per mio figlio oggi doveva essere il suo primo giorno di asilo dove è stato respinto in mancanza di maestra di sostegno perché assente – denuncia una mamma – Non ho ricevuto nessuna comunicazione a riguardo e la scuola non ha ancora trovato un supplente di sostegno. Ma è possibile che i nostri diritti vengano calpestati? Mio figlio ha un autismo di livello 3, non può stare da solo in classe. Mi è dispiaciuto anche per insegnanti che erano da sole, non avevano proprio scelta. Non è accettabile una situazione tale, non so ancora se da lunedì rientrerà: non ho alcuna notizia dalla scuola, ho anche contattato l’Ufficio scolastico, ora vediamo”.

Quello raccontato dalla mamma non è l’unico caso: sono diversi i bambini che non hanno potuto ancora iniziare l’anno proprio per l’assenza di personale specializzato.