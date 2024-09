Bari-Mantova: la storia. Longo: “Mi aspetto un Bari voglioso”

Archiviata la sosta per le nazionali, il Bari torna in campo allo stadio “San Nicola” ospitando il Mantova. La squadra di Davide Possanzini è reduce dalla vittoria di misura sulla Salernitana e ha racimolato 7 punti in 4 gare. Bari – Mantova, gara valevole per la 5ª Giornata del campionato di serie B 2024/25, si giocherà domani pomeriggio, sabato 14 settembre, con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – Il Mantova 1911, meglio noto come Mantova, è una società calcistica italiana fondata nel nel 2017 ed è erede della tradizione sportiva iniziata nel 1911 con la fondazione dell’Associazione Mantovana del Calcio e poi transitata attraverso varie rifondazioni, ultima delle quali quella del Mantova Football Club, istituito nel 2010 ed estromesso dal campionato di Serie C 2017-2018 per inadempienze formali e finanziarie (avviandosi successivamente al fallimento). Il gioco del calcio approdò in riva al Mincio per merito di due pionieri: Ardiccio Modena e Guglielmo Reggiani. Il primo, di ritorno da Liverpool dove aveva vissuto per qualche tempo, contagiò l’amico: assieme comprarono un pallone e fondarono, nel 1906, il Mantua Football Club. Dal punto di vista storico, il Mantova vanta sette partecipazioni alla Serie A a girone unico, ha inoltre vinto il campionato di Serie B 1970-1971 e si è piazzato terzo nella Coppa Italia 1961-1962.

I PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Mantova sono 16 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 4 le vittorie pugliesi, 10 i pareggi e 2 le affermazioni lombarde. A Bari si sono disputati 8 incontri e i biancorossi di casa si sono imposti in due circostanze, 5 sono stati i pareggi e 1 l’affermazione dei biancorossi lombardi datata 23 aprile 2007. Bari e Mantova si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ il 3 ottobre 2008. Eravamo in serie B e la gara si concluse con la vittoria dei galletti per 1-0, decisiva una rete di Rivas nel secondo tempo.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, ricordiamo: Alessandro Micai, Lorenzo Amoruso, Felipe Sodinha, Emiliano Bigica, Walid Cheddira, Valerio Di Cesare, Biagio Catalano, Carlo Gervasoni, Denis Godeas, Claudio Bandoni, Nicola Chiricallo, Emanuele Suagher, Alberto Bergossi, Arcangelo Sciannimanico, Gaetano Monachello, Simone Bentivoglio, Simone Salviato, Italo Ghizzardi, Salvatore Masiello, Maurizio Laureri, Matteo Paro, Livio Manzin, Angelo Carrano e Alessio Sestu.

Ex del match : Mattia Aramu nel Mantova.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Enrico Catuzzi, Giulio Corsini,

CONFERENZE STAMPA – Alla vigilia della gara, ha parlato l’allenatore del Bari, Moreno Longo: “Il Mantova è una squadra che ha ambizioni ed è in alto in classifica, non sarà facile. Voglio vedere un Bari voglioso e propositivo che riesca a creare gioco ed occasioni. Conosco la piazza di Bari, dobbiamo cercare di riconquistare la tifoseria con le prestazioni. Circa i singoli, posso dirvi che Simic e Favilli stanno seguendo un programma personalizzato di recupero e hanno bisogno di altri 7 giorni per mettersi al passo dei compagni”.

Ecco i 23 convocati di Moreno Longo. Restano ai box Sibilli e Simic.

PORTIERI: 1.RADUNOVIC, 22.PISSARDO, 33.DE GIOSA

DIFENSORI: 3.MANTOVANI, 5.MATINO, 13.TRIPALDELLI, 23.VICARI, 25.PUCINO, 55.OBARETIN

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 7.OLIVERI, 8.BENALI, 27.FAVASULI, 28.LELLA, 93.DORVAL, 94.SACO

ATTACCANTI: 9.NOVAKOVICH, 10.BELLOMO, 11.SGARBI, 15.LASAGNA, 18.MANZARI, 19.FALLETTI, 99.FAVILLI

In casa Mantova, ha parlato il tecnico Davide Possanzini: “Sarà una partita difficile contro un avversario di valore che ha un’ottima organizzazione di gioco e singoli di qualità. Conosco bene Moreno Longo, siamo cresciuti insieme”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3- 5- 1- 1): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Benali, Maiello, Lella, Favasuli, Lasagna, Falletti. All.: Longo.

MANTOVA (3-4-2-1): Festa, Radaelli, Brignani, Redolfi, Bani, Trimboli, Burrai, Galuppini, Aramu, Ruocco, Mensah. All.: Possanzini.

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitrerà la gara Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Gli assistenti saranno Khaled Bahri della sezione di Sassari e Fabrizio Aniello Ricciardi della sezione di Ancona. Quarto ufficiale sarà Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Giacomo Camplone (Pescara), coadiuvato dall’ AVAR Daniele Minelli (Varese).