Bari, presentata la nuova stagione teatrale del Petruzzelli

“Uno dei cartelloni più prestigiosi e più ricchi che la città ricordi, ” e “la stagione più bella da quando io seguo il Petruzzelli”. Così il sindaco di Bari, Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, hanno definito il cartellone 2025 del teatro Petruzzelli presentato oggi a Bari dal sovrintendente, Massimo Biscardi, anche con l’assessora comunale alla cultura Paola Romano. “E’ una storia bellissima – ha detto Emiliano – cominciata tanti anni fa con l’acqua nelle fondamenta della platea e con i piccioni che volavano dentro il teatro e oggi si annuncia addirittura la presenza dei Berliner. Il teatro è il simbolo di ciò che la città di Bari e la Puglia intendono presentare al mondo in una sorta di determinazione basata sulla bellezza e sulla cultura, su una idea del mondo globale che guarda alle culture alle religioni, alle differenze, alle libertà attraverso la musica”.

“La Fondazione Teatro Petruzzelli – ha detto il sindaco Leccese che è anche presidente della Fondazione – è un’istituzione culturale dinamica, che ha saputo finalizzare energie e competenze per scrivere una storia nuova, all’altezza di un passato prestigioso, scegliendo di puntare da un lato su una programmazione di qualità che ha portato a Bari grandi compositori viventi e star indiscusse del panorama internazionale, dall’altro sulla formazione del pubblico, con una attenzione speciale ai più piccoli, il pubblico di domani. Senza trascurare il grande lavoro svolto fin qui per promuovere quel mecenatismo culturale che, oggi più che mai, può fare la differenza per le sorti di una fondazione lirico-sinfonica”. Il sindaco ha poi rilevato la presenza in cartellone di due nuove produzioni della fondazione, The rape of Lucretia di Benjamin Britten e la Carmen di Bizet, “a riprova – ha detto – di una visione che tiene insieme tradizione e innovazione per proporre al pubblico esperienze diversificate, accomunate però dall’eccellenza di musicisti e interpreti (ovviamente anche di registi, costumisti ecc.)”