Bari, si finge un parente e ruba ad anziana 800 euro e dell’oro

Ennesima truffa ai danni di anziani. Questa volta è accaduto al San Paolo. Una donna è stata chiamata da un signore che si è spacciato per suo nipote. “Sta per arrivare un pacco che bisogna pagare altrimenti vado in carcere”, dice il truffatore alla donna, riportando anche il nome del nipote. “Arriverà un amico per ritirare i soldi”, ancora. E così avviene: si presenta alla porta della donna un uomo con un casco che le dice: “Veloce, dammi quello che hai”. La donna consegna la pensione e qualche oggettino d’oro che aveva in casa. Poi però inizia a capire che qualcosa non andava, e appena l’uomo se ne va, chiama il nipote che le conferma che mai aveva fatto quella chiamata.

I parenti presenteranno oggi denuncia in questura. Ma raccontano che già un’altra volta l’anziana signora era stata presa di mira, ma in quell’occasione si era accorta del tentativo di truffa. “Bisogna stare attenti – raccontano i parenti della donna – può succedere davvero a tutti. Queste persone agiscono come associazioni, sono organizzatissime, conoscono le loro prede. State attenti”.