Castel del Monte, Donatella Campanile nuovo direttore

Dal 2010 in forze al Ministero della Cultura come funzionario architetto, prima presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, poi presso il Segretariato regionale per la Puglia, Donatella Campanile è ora alla guida di Castel del Monte, uno dei siti Unesco più rappresentativi della regione.

Specialista in restauro dei monumenti, dopo la laurea in Architettura presso il Politecnico di Bari, Donatella Campanile ha conseguito un dottorato di ricerca in restauro presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e ha al suo attivo numerosi studi e attività di restauro, recupero e valorizzazione di monumenti pugliesi e non.

«Sicuramente mi misurerò con un incarico impegnativo, ricco di promettenti prospettive – commenta la neo direttrice Campanile, oggi accolta dal benvenuto del Direttore delegato, arch. Francesco Longobardi – Sarà un’affascinante sfida contribuire alla valorizzazione di un monumento come Castel del Monte, elemento rappresentativo della Puglia in Italia e nel mondo; prenderò le mosse dal lavoro dei colleghi che mi hanno preceduto, raccogliendo i frutti dei numerosi progetti già in corso e mettendo in campo strategie per programmarne di nuovi, rendendo Castel del Monte sempre più adeguato alle esigenze dei pubblici di oggi».