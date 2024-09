Fiera del Levante, si allarga il numero di espositori

Da sabato 28 settembre a domenica 6 ottobre si svolgerà a Bari l’87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante. Il quartiere fieristico è pronto a ospitare un numero maggiore di espositori rispetto all’edizione 2023, che saranno disposti nelle aree a disposizione, secondo macroaree e settori, come consuetudine.

“Dallo scorso anno abbiamo avviato un lavoro di condivisone e confronto con gli espositori e le associazioni di categoria – ha affermato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante srl –. Questo modus operandi ha l’obiettivo di migliorare l’offerta della nostra Campionaria, che rappresenta una delle poche in Italia ad avere una valenza importante che va oltre la manifestazione stessa”.

Presenti in fiera ci saranno i settori che rappresentano il fiore all’occhiello della classica manifestazione barese. L’Automotive avrà ampio spazio con un’offerta variegata proposta dalle numerose concessionarie. È confermato l’artigianato estero con la Galleria delle Nazioni, uno dei settori che ha fatto la storia della Campionaria barese. Ampio spazio sarà concesso all’Arredamento, con i suoi complementi e all’Edilizia abitativa con tutto quello che occorre sia per interni che per esterni. Variegata sarà l’offerta in ambito Shopping, con numerosi capi d’abbigliamento, prodotti per la casa, il benessere e il relax e altro ancora. All’esterno ci sarà anche quest’anno il mercato regionale dei contadini di Campagna Amica della Coldiretti. Oltre ai vari bar e punti ristoro presenti nel quartiere fieristico, “Levante in gusto” sarà l’area in cui si potranno degustare prodotti tipici, accogliendo operatori primari e qualificati della ristorazione e dello street food.

Anche quest’anno i viali della Fiera del Levante saranno animati dalla presenza delle Forze dell’Ordine che mostreranno al pubblico il proprio lavoro, attraverso l’esposizione delle attrezzature ma anche con dimostrazioni pratiche. Il viale Italo Orientale sarà dedicato al terzo settore. Qui, lungo il percorso, saranno disposti i banchetti delle associazioni, che avranno modo di far conoscere ai visitatori le attività svolte.

Importante sarà la presenza delle istituzioni, presenti in questa edizione con vari spazi. Nel padiglione 96 ci sarà il Dipartimento Agricoltura e servizi territoriali e Feampa (Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura). Nel Centro congressi ci sarà il Dipartimento dello Sviluppo economico della Regione Puglia. Il padiglione 110 ospiterà il nuovo concept della Galleria delle Nazioni, un’area caratterizzata dalla presenza di stand delle Istituzioni e delle ambasciate estere in Italia.