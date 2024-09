Lavoro, oltre 350 annunci per Bari e provincia

Nella prima edizione di settembre del report delle offerte di lavoro pubblicate dai centri per l’impiego di Bari e provincia sono in evidenza quasi 350 annunci di lavoro proposti dalle imprese del territorio per oltre 720 persone.

Costruzioni, Impianti, Immobiliare; Agricoltura, agroalimentare, ambiente; Servizi turistici, culturali e ristorazione; Servizi amministrativi, contabili sono i settori emergenti nell’ultimo report. Le offerte riguardano anche profili tecnico-operativi, con specifiche competenze, come pure di tipo manuale ed esecutivo. Tra gli annunci si evidenziano anche posizioni lavorative ad elevata qualificazione (ingegneri, architetti, geometri, programmatori, termoidraulici specialisti) presenti, trasversalmente, in diversi settori.

I dati sintetici (lavoratori da assumere) relativi agli annunci delle imprese locali di Bari e provincia, ripartiti per aree occupazionali rappresentano il seguente quadro:

● Agricoltura, agroalimentare, ambiente: 112

● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 53

● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 148

● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 11

● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 67

● Logistica, Trasporti, Magazzini: 42

● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 19

● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 70

● Servizi finanziari, di credito e assicurativi: 8

● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 2

● Servizi socio-sanitari ed educativi: 37

● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 93

● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 7

Nel report – consultabile al link https://tinyurl.com/mtexrjyj è indicato il titolo di ciascun annuncio, il numero identificativo dell’offerta di lavoro, il profilo ricercato, il CPI di riferimento cui rivolgersi per approfondimenti e informazioni e il link all’offerta specifica.

Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego Bari, è necessario accedere al portale lavoroperte.regione.puglia.it o all’app Lavoro per te Puglia. Inoltre, è disponibile una sezione che raccoglie le offerte delle imprese dedicate agli iscritti al collocamento mirato (persone con disabilità e altre categorie protette) per diversi profili professionali (impiegati nel settore amministrativo-contabile e di ufficio tecnico, infermieri, fisioterapisti, educatori professionali, operai, magazzinieri, manutentori e altri ancora). Sono 56 le persone ricercate per questa tipologia di annunci con un incremento percentuale di quasi il 30% rispetto alla scorsa rilevazione.

Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l’impiego che supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con un servizio gratuito e personalizzato.

I Centri per l’impiego degli ambiti territoriali di Foggia, Bat e Bari collaborano in sinergia per favorire la promozione delle offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO delle tre province. Nei report dei tre ambiti, sono presenti complessivamente 934 posizioni per un totale di 449 annunci con un incremento, rispetto ad agosto, di oltre il 5% relativamente alle unità lavorative ricercate.

Per la consultazione delle offerte di lavoro, è possibile visionare anche i report dei Centri per l’impiego di BAT e Foggia disponibili a questi link:

● Report delle offerte della provincia di BAT:



● Report delle offerte della provincia di Foggia: https://tinyurl.com/zmtf6tmk

Sono significative, inoltre, anche le occasioni di lavoro e formazione, oltre i confini nazionali, provenienti dalla rete europea dei servizi per l’impiego EURES (vedere link

https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it, consultabile anche filtrando la ricerca per le categorie di nazione, settore e professione). Nella sezione del report dedicata sono in evidenza offerte occupazionali estere in Islanda, Norvegia e Belgio nonché in Francia e Italia. EURES promuove anche eventi in presenza/online di natura occupazionale di portata internazionale quanto locale. A tal proposito si segnalano:

● Recruiting day che si terrà in presenza, il prossimo 1° ottobre 2024 presso il centro per l’impiego di Bari, dedicato alla nota azienda francese “CLUB MED” (Club Méditerranée) che fornisce servizi per il turismo, operante in varie parti del mondo, in particolare in luoghi esotici.