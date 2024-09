Lo chef Barbieri e il suo “Quattro hotel” faranno tappa a Bari

Bruno Barbieri fa tappa anche a Bari con la trasmissione televisiva “4 Hotel”. Nei giorni scorsi, infatti, lo staff ha chiesto le autorizzazioni di rito per le riprese nel capoluogo pugliese. Ancora non si conosce l’identità dei quattro albergatori in sfida, ma si sa per certo che è stata chiesta l’ autorizzazione a sostare dal 16 settembre al 17 settembre in via Sparano e sul lungomare Imperatore Augusto nel tratto compreso tra il Molo Sant’Antonio e la Basilica di San Nicola, per il prossimo 20 settembre. Intanto cresce l’attesa dei fan di chef Barbieri, conduttore della trasmissione ed esperto di hôtellerie, pronti a cercarlo per tutta la città per un selfie o un autografo. Il programma, giunto alla sua sesta stagione, continua a riscuotere grande successo grazie alla sua formula avvincente e alla capacità di mettere in luce le eccellenze dell’ospitalità italiana.