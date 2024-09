Modugno, 36enne ferito con colpo di pistola al braccio

Un uomo di 36 anni è stato raggiunto da una colpo di arma da fuoco che lo ha ferito di striscio al braccio sinistro. L’episodio è accaduto in pieno centro cittadino a Modugno, nel Barese, la notte scorsa. Con ogni probabilità, la vittima è stata ferita dopo una accesa discussione. Sull’accaduto indagano gli agenti della squadra mobile di Bari intervenuti dopo la segnalazione arrivata dall’ospedale San Paolo di Bari dove il 36enne è stato medicato. L’uomo, che non risulta legato ad alcuno dei gruppi criminali baresi, ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Gli accertamenti investigativi, coordinati dalla Procura di Bari, potranno contare non solo sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona ma anche sui rilievi effettuati sul posto dagli agenti delle Volanti e della Scientifica che hanno repertato due ogive. Le condizioni del ferito non destano alcuna preoccupazione. Ne dà notizia l’Ansa.