Summer school dell’Università di Foggia su intelligenza artificiale

L’Università di Foggia e Unimore hanno il piacere di annunciare la Summer School LESDIT-SIREM 2024, dedicata al tema “Social Media Literacy. Dall’individuo alla comunità”. L’evento si rivolge a dottorandi, assegnisti e ricercatori interessati a esplorare le nuove frontiere della comunicazione digitale.

La Summer School si svolgerà presso Spiaggia Romea Village & Residence – Lido delle Nazioni (FE) dal 18 al 21 settembre 2024. Il programma completo è disponibile al seguente link: https://sirem.org/save-the-date-summer-school-2024/

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere una riflessione approfondita sulla Social Media Literacy e ispirazioni critiche e informate sull’uso dei social media, superando la tradizionale prospettiva individuale per abbracciare una dimensione più ampia e complessa, che tenga conto delle implicazioni sociali e politiche dell’uso di queste “piazze” digitali. Verranno affrontati temi cruciali come la Data Literacy, la Cyber Security e il Mediattivismo, sotto la guida del prof. Pier Cesare Rivoltella, docente presso l’Università di Bologna e coordinatore del Dottorato nazionale XXXVIII ciclo, del prof. Tommaso Mineva, docente presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e coordinatore del Dottorato nazionale XXXIX ciclo, della prof.ssa Chiara Panciroli, docente presso l’Università di Bologna, del prof. Stefano Moriggi, docente presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, del prof. Mario Pireddu, docente presso l’Università della Tuscia, la prof.ssa Isabella Rega, docente presso University of Bournmouth, la prof.ssa Maria Ranieri, docente presso l’Università di Firenze, il prof. Stefano Pasta, docente presso l’università Cattolica del “Sacro cuore” di Milano e numerosi altri docenti esperti del tema oggetto delle giornate di studio,

L’Università di Foggia e Unimore hanno ideato, in questo modo, un contesto ideale per riflettere e discutere su temi di grande rilevanza sociale. La collaborazione tra le due istituzioni è fondamentale per promuovere una ricerca di qualità e costruire una rete di conoscenze in grado di affrontare le complessità del mondo digitale odierno.

La prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso Unifg e referente del Dottorato Nazionale, parteciperà all’evento assieme al suo team del Learning Sciences institute (LSi).

“La Social Media Literacy rappresenta oggi una competenza cruciale, non solo per i singoli individui, ma per l’intera comunità. Durante questa Summer School, vogliamo andare oltre la dimensione individuale per esplorare come l’uso consapevole dei social media possa influenzare le dinamiche sociali e politiche. È una sfida educativa che richiede un approccio interdisciplinare e collaborativo, capace di rispondere alle esigenze del nostro tempo. Siamo convinti che il dialogo con ricercatori, dottorandi e assegnisti sarà un’opportunità preziosa per far progredire la nostra comprensione della complessa relazione tra tecnologie digitali e società. Il nostro compito come educatori e ricercatori è quello di fornire gli strumenti necessari per navigare in un mondo digitale sempre più complesso, dove la Data Literacy e la Cyber Security diventano competenze indispensabili. Questo evento ci permette di capire insieme come queste tematiche possano essere integrate nel processo educativo, dal singolo individuo alla collettività. Invito tutti i partecipanti a sfruttare al massimo questa opportunità formativa. Il confronto tra professionisti del settore e giovani ricercatori sarà arricchente per tutti. La Summer School rappresenta un’occasione unica per costruire competenze, ma anche per creare nuove sinergie che possano guidarci nella ricerca futura.”

Il Learning Sciences Institute sarà presente con entusiasmo e contribuirà ad offrire nuove prospettive sul tema dell’alfabetizzazione ai social media, affrontando questioni come la sicurezza informatica e il mediattivismo.

Per i partecipanti è possibile prenotare una stanza presso Spiaggia Romea Village & Residence – Lido delle Nazioni usufruendo di una tariffa convenzionata. Sarà possibile, inoltre, richiedere il rimborso delle spese di missione, secondo le modalità previste dalla propria istituzione.