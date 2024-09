Bari, prevenzione tumori testa-collo, screening gratuiti al Di Venere

L’Ospedale Di Venere aderisce quest’anno, per la prima volta, a Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, in programma dal 16 al 21 settembre, promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC).

La Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Di Venere – diretta dal dottor Michele Barbara- è fra i 130 centri italiani che, da lunedì 16 fino a giovedì 19 settembre, organizzeranno giornate di diagnosi precoce gratuite, su prenotazione.

“La prevenzione è la difesa migliore – spiega il dottor Barbara – spesso i segnali delle patologie oncologiche del distretto testa collo, che comprende cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe, sono ignorati o associati a malattie stagionali come raffreddore o mal di gola. Rintracciare, invece, rapidamente i segnali di un carcinoma è cruciale per una diagnosi precoce, specie se si considera il tasso di sopravvivenza che sale all’80-90%, contro un’aspettativa di vita di 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata”.

In Italia, ogni anno, sono diagnosticati più di 9.000 casi, 9.750 nel 2022 (fonte AIOM) di cui circa il 72% tra gli uomini; tuttavia i casi sono in aumento anche tra le donne, con un passaggio da 2.200 casi registrati nel 2017 a 2.700 nel 2022.

Questo tipo di tumore tende a colpire maggiormente gli uomini (che hanno un’incidenza da due o tre volte superiore rispetto alle donne) e le persone di età superiore ai 40 anni, ma le diagnosi fra le donne e gli under 40 sono in aumento.

I principali fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori della testa e del collo sono alcol e tabacco, che si stima siano responsabili del 75% delle incidenze della malattia; il rischio è esponenzialmente più alto per le persone che fanno uso di entrambi. Altri fattori di rischio sono rappresentati dalla cattiva igiene orale e dall’insufficiente consumo di frutta e verdura.

Lo screening specialistico otorinolaringoiatrico consiste in una visita otorinolaringoiatrica di controllo delle orecchie, del naso e della gola.

Di seguito le giornate e le fasce orarie per le visite gratuite su prenotazione:

Lunedì 16 dalle 13.30 alle 16

Martedì 17 dalle 11 alle 13

Mercoledì 18 dalle 11 alle 13

Giovedì 19 dalle 14 alle 16

Contatti per la prenotazione: 0805845733 dalle 9 alle 13; e – mail all’indirizzo francesca.plantone@asl.bari.it