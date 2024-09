Bari, via Caldarola è ora più sicura: rimossi gli aghi di pino

Dopo svariati giorni la manutenzione straordinaria di via Caldarola si è conclusa. “Tanti residenti del quartiere Japigia – ha spiegato infatti in un post sui social Lorenzo Leonetti – mi avevano suggerito questo intervento in via Caldarola, reso pericoloso dalla presenza di quantità importanti di aghi di pino. La presenza dei cumuli di aghi di pino rappresentava un serio problema soprattutto alla circolazione di motocicli e al drenaggio dell’acqua piovana”.