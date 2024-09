Benzina: prezzo del gasolio giù del 10% . Risparmio di 11 euro

Il taglio ai prezzi dei carburanti alla pompa ha ripercussioni dirette sulla spesa degli automobilisti per i rifornimenti, ma potrebbe contribuire alla discesa dei listini al dettaglio per una moltitudine di beni, considerato che l’88% della merce in Italia viaggia su gomma. Lo afferma Assoutenti, commentando gli ultimi dati sulla discesa dei prezzi dei carburanti venduti in Italia.

Nello stesso periodo del 2023 la benzina al self costava 1,969 euro al litro, mentre il costo del gasolio era di 1,876 euro/litro: con i listini attuali (1,778 euro la verde e 1,655 euro il diesel) la benzina costa in media il 9,7% in meno rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il -11,7% – analizza Assoutenti – Tradotto in cifre, il risparmio medio per un automobilista è oggi di 9,5 euro per un pieno di verde, 11 euro sul pieno di diesel.

E se si considera una media di due pieni al mese una famiglia, solo per i rifornimenti, risparmia 229 euro su base annua in caso di automobile a benzina, e 265 euro annui in caso di vettura a gasolio.

“Ora ci aspettiamo che il taglio ai prezzi dei carburanti si rifletta anche sui listini al dettaglio dei prodotti trasportati – afferma il presidente Gabriele Melluso – In Italia una enorme fetta di merce, circa l’88% del totale, viaggia ancora su gomma, e risente in modo diretto delle quotazioni dei carburanti, che a seconda dei casi possono aggravare o alleggerire i costi di trasporto con effetti diretti sulla collettività”.