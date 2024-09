Il Bari vince e convince: al ‘San Nicola’ battuto il Mantova 2-0

(di Nicola Lucarelli) Primo successo stagionale per il Bari che, tra le mura amiche del ‘San Nicola’, supera il Mantova per 2-0 trovando così la prima vittoria di questo campionato. Ottima prova quella degli uomini di Longo che, specie nel primo tempo, hanno attuato un pressing asfissiante che non ha permesso al Mantova di ragionare e tessere la propria manovra. Ma i galletti non si sono limitati al pressing e alle ripartenze, apprezzabile anche il fraseggio corto con un Falletti ispirato. Dopo aver raccolto pochi punti a fronte di buone prestazioni, la compagine biancorossa ottiene finalmente anche i 3 punti e abbandona i bassifondi della classifica.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Mantova, il tecnico del Bari Moreno Longo, recupera Favilli ma deve rinunciare a Sibilli, Maiello e Simic. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-1-1: la novità è rappresentata dal ritorno di Dorval, mentre Falletti affianca Lasagna in attacco.

Nel Mantova, il tecnico Davide Possanzini deve fare a meno di Redolfi e Burrai ma recupera Panizzi. L’allenatore nativo di Loreto schiera i suoi con il modulo 4-3-3: c’è l’ex biancorosso Mattia Aramu.

PRIMO TEMPO: Bari subito pericoloso dopo 1 minuto di gioco: Maita lancia Lasagna che serve Falletti, ma la conclusione dell’ex calciatore della Ternana termina sull’esterno della rete. Replica la formazione lombarda al minuto 6 con l’ex Aramu che calcia a lato. Episodio chiave al minuto 13: su cross di Dorval, un difensore del Mantova tocca la palla con il braccio, dopo la revisione Var, l’arbitro Pezzutto decide di non assegnare il penalty ai galletti. Lasagna spreca una grande chance al minuto 19: invece di servire Falletti completamente libero a pochi passi da Festa, opta per un tiro sbilenco che termina a lato. Ancora Lasagna protagonista al minuto 21: dopo aver superato un avversario, l’ex attaccante dell’Udinese entra in area, ma il suo assist non viene capitalizzato da nessun compagno di squadra. Ma la squadra di Longo continua a spingere e trova la rete del meritato vantaggio al minuto 32 con Lella, abile a svettare su tutti e ad insaccare di testa sugli sviluppi di un corner. Ci prova Aramu in pieno recupero, ma il suo tiro deviato da Radunovic, termina di poco fuori. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi che hanno iniziato la prima frazione di gioco. Primi cambi per il Bari al minuto 52: fuori Lasagna e Vicari dentro Novakovich e Obaretin. Ospiti pericolosi al minuto 57: Mensah brucia in velocità Pucino, ma la sua conclusione sfiora il palo. Si fa male Falletti al minuto 67, al suo posto Sgarbi. Buona occasione per i galletti al minuto 75 ma Dorval sciupa tutto a pochi passi da Festa. Esordio in biancorosso per Coli Saco al minuto 76, fuori Maita. Dentro anche Favasuli che rileva Dorval. La squadra di casa ci prova al minuto 78: cross di Sgarbi per Novakovich che non riesce ad impattare di testa. Il Mantova resta in 10 dal minuto 85: Trimboli interviene duramente su Benali e per il signor Pezzutto è rosso diretto. Il Bari raddoppia al minuto 90 con Mantovani che realizza un gran gol con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Pezzuto. Bari – Mantova edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 2-0.

PAGELLE: Longo annichilisce l’amico Possanzini. Benali giganteggia

Radunovic 6, Pucino 5,5, Vicari 6 (52′ Obaretin 6) , Mantovani 7, Oliveri 6,5 , Maita 6 (76′ Coli Saco 6) , Benali 6,5, Lella 7, Dorval 6 (76′ Favasuli 6), Falletti 6,5 (67′ Sgarbi 6), Lasagna 6 (52′ Novakovich 6)

Longo 7

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 0

Marcatori: 32′ Lella 90′ Mantovani

Ammoniti: Lella, Vicari, Galuppini, Pucino, Solini

Espulsi: Trimboli

Tiri: 13 – 9

Corner: 5 – 5

Possesso palla: 30% 70%

Spettatori: 14.003 (7.154 abbonati; 254 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Lella, Dorval, Falletti, Lasagna

Panchina: De Lucci, Pissardo, Matino, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Manzari, Favasuli, Obaretin, Saco, Favilli

MANTOVA: Festa, Radaelli, Solini, Brignani, Bani, Trimboli, Artioli, Aramu, Galuppini, Mensah (c), Fiori

Panchina: Sonzogni, Debenedetti, Wieser, Ruocco, Mancuso, Fedel, Panizzi, Maggioni, Muroni, Cella, Bragantin, De Maio

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Assistenti: Khaled Bahri della sezione di Sassari e Fabrizio Aniello Ricciardi della sezione di Ancona. Quarto ufficiale: Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1. VAR: Giacomo Camplone (Pescara), coadiuvato dall’ AVAR Daniele Minelli (Varese).

(foto Ssc Bari)