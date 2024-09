La Puglia rafforza la sua immagine nel mondo e vola in Marocco

La Puglia rafforza la sua immagine nel mondo e lo fa da protagonista, al fianco degli operatori del settore, partecipando in Marocco al “Pure Life Experiences” di Marrakech che si è appena conclusa. L’evento da oltre dieci anni coinvolge i principali travel designer del mondo, le proprietà di maggior prestigio, gli esperti di fama internazionale e i giornalisti delle più autorevoli testate del settore turismo. Sono stati oltre 500 i buyers che hanno partecipato all’edizione 2024, con nove operatori pugliesi e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in prima fila come Destination Partner per il quarto anno consecutivo.

“La Puglia si consolida come destinazione autentica volta ad un turismo esperienziale – spiega il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale – . L’appuntamento di Marrakech permette di consolidare i flussi dai mercati in grande crescita come Stati Uniti e Canada, Regno Unito, Brasile, Messico, Australia e Nuova Zelanda. I grandi operatori internazionali investono sempre più nella nostra regione e nel turismo di alta gamma. Consolidare questi mercati è un obiettivo strategico, con ricadute economiche sul territorio, considerando anche la tendenza del lusso a viaggiare tutto l’anno contribuendo alle nostre strategie di destagionalizzazione.”

La Puglia, nella sede dell’evento al Palais des Congrès di Marrakech, ha lavorato con due aree espositive a cura dell’Agenzia del Turismo della Regione Puglia / Assessorato al Turismo per presentare a buyers e media internazionali l’offerta del territorio, esperienze e itinerari di viaggio. Le sei imprese regionali presenti a PURE 2024, selezionate dalla Regione Puglia tra i migliori operatori del settore lusso, presenti nello stand istituzionale B2B di Pugliapromozione sono state Masseria Torre Coccaro; Naturalis Bio Resort; Palazzo Ducale Venturi; Pettolecchia Collection; Southern Vision Travel; Tenuta Furnirussi. Dalla Puglia hanno partecipato con stand autonomia Canne Bianche Lifestyle, La Fiermontina e Borgo Egnazia.

Nel secondo stand istituzionale di Pugliapromozione è stato allestito un “photo booth” dove gli operatori internazionali sono stati ritratti in uno scenario tipicamente pugliese e hanno potuto stampare cartoline personalizzate. L’esperienza è stata in linea con il concept dello stand e della Guida “Puglia routes & experiences” scaricabile con QR code. Lo scopo è stato quello di attrarre e illustrare il meglio degli itinerari e delle esperienze della destinazione, con un taglio tecnico dedicato ai travel designer & advisors di tutto il mondo.

PURE Life Experiencesha messo a sistema i “PUREist” che hanno partecipato alla manifestazione e che rappresentano una vera e propria community i cui principi guida sono la capacità di creare avventure su misura in destinazioni che ispirino i viaggiatori, avendo come obiettivo la salvaguardia del pianeta, la diversità e le comunità locali.

Le nove imprese pugliesi presenti a PURE 2024 sono presenti anche nell’ambito di importanti brand internazionali, come Small Luxury Hotels ed Exo. Da sottolineare che sempre più Travel advisor propongono la Puglia come best destination, lavorando in rete con le strutture più autentiche ed esclusive del territorio. In questi settori target la destinazione Puglia riscuote sempre maggior successo, grazie alla qualità crescente dell’offerta ricettiva, dei servizi e della sua autenticità.