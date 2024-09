Finisce fuori strada con lo scooter, muore 20enne a Brindisi

Un 20enne è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato all’alba in via Fani, a Brindisi. Il giovane era in sella a uno scooter T-Max e dopo aver perso il controllo del mezzo è finito contro il cordolo che delimita la carreggiata. A richiedere i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Vano è stato ogni tentativo di rianimare il 20enne da parte del personale sanitario giunto sul posto. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai carabinieri