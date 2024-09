Può un trend Tik Tok aumentare le vendite del 200% di un prodotto?

In Islanda non ci sono più cetrioli.

Il motivo o “la colpa”? Un trend Tik Tok.

La catena di supermercati Hagkaup ha dichiarato che la domanda di cetrioli non è solo raddoppiata ma aumentata del 200% e i fornitori fanno fatica a tenere il passo delle richieste di rifornimenti.

Tutto nasce dalle video ricette di Logan Moffitt, adesso noto come “il tipo dei cetrioli” o “Cucumber Guy”. Tutti i video iniziano con una sua frase: “A volte è necessario mangiare un intero cetriolo” e proseguono con Moffit che affetta l’intero cetriolo con una mandolina direttamente in un contenitore di plastica da un litro e poi via a ingredienti vari per ogni ricetta.

Prettamente, il giovane Tik Toker, in verità studente appassionato di cucina, propone insalate di cetriolo, preparate con varie salse: salsa di soia, tahina, olio di sesamo, maionese, formaggio cremoso, salsa sriracha, kimchi, aceto di riso, olio piccante.

Durante tutta questa estate, il web ha amato Logan e le sue ricette così tanto da fargli ottenere 4.3 milioni di follower su TikTok, 928mila iscritti al suo canale YouTube e quasi 34 mila follower su Instagram.

L’effetto di questi numeri e di questo trend si è rivelato sorprendente nella vendita di cetrioli.

Ma come è possibile che una moda social media possa avere un impatto così significativo su un prodotto? Innanzitutto, questo probabilmente accade prechè nell’utente medio si innesca il meccanismo di acquisto impulsivo. Sostanzialmente l’acquisto spesso viene effettuato solo per partecipare al trend, perché divertente e coinvolgente. E’ possibile infatti notare che tra i commenti al video, ci sono quelli di utenti a cui addirittura l’ortaggio non piace ma che lo acquisteranno a seguito della visione “Non mi piacciono neanche i cetrioli, ma mi ritrovo a desiderarli grazie a questi video”.

In secondo luogo, potrebbe esser merito di una maggiore consapevolezza del prodotto stesso. La viralità del trend ha portato a vedere il cetriolo come alimento versatile, da poter aggiungere alle proprie ricette o addirittura capace di essere protagonista di piatti perfetti pre pranzi o cene.

Il trend TikTok “Cucumber Guy” dimostra come le mode virali sui social possano avere effetti reali e concreti sull’economia. L’aumento del 200% nella vendita di cetrioli è un chiaro esempio di come la creatività e l’influenza dei social media possano trasformare un semplice ortaggio in un fenomeno di mercato.