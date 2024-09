Tassi dei mutui in calo. In otto mesi rata scesa di 69 euro

Il calo dei tassi di interesse sui mutui registrato da Banca d’Italia per il mese di luglio è una buona notizia per le famiglie che hanno accesso un finanziamento per l’acquisto della prima casa, mentre si attende dalla prossima riunione della Bce un ulteriore taglio dei tassi.

Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dalla Banca d’Italia. “Prosegue il trend discendente dei tassi di interesse sui mutui, che in 8 mesi calano complessivamente di quasi l’1%, precisamente dello 0,98%, passando dal record del 4,92% di novembre 2023 al 3,94% di luglio – afferma il Codacons – In termini di impatto sul costo dei mutui, ipotizzando un finanziamento da 125mila euro a 25 anni, si tratta di un risparmio di circa 69 euro sulla rata mensile, pari a -828 euro annui.

Ci aspettiamo ora un ulteriore taglio nel corso della prossima riunione della Bce, non essendoci più le condizioni che impediscono una sforbiciata ai tassi di interesse “, conclude il Codacons.