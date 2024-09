Zullo (FdI): “In Puglia due appalti ai fratelli di Emiliano”

“Qualcuno dice che errare è umano, mentre perseverare è diabolico. E quello che accade nella Regione Puglia, sembra essere tutto tranne che una svista. Si dà il caso che dopo un primo appalto affidato dal Consiglio regionale all’impresa dei fratelli del governatore Emiliano, per un importo di 41mila euro, emerge che la Emiliano Srl abbia ricevuto, con affidamento diretto, poche settimane dopo, un secondo appalto da 36mila euro, il tutto in contrasto con il codice degli appalti e dell’anticorruzione che prevede una rotazione delle aziende chiamate per svolgere servizi”. Lo dichiara in una nota il senatore pugliese di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo. “Mi chiedo le anime belle della sinistra cosa ne pensano di questo scandalo e se sono pronte a condannare questo abuso – aggiunge -. Un vergogna e un grande imbarazzo per la giunta Emiliano”.