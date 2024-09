A Terlizzi arriva Birramilandia, festival della birra e delle arti

Birramilandia giunge alla quarta edizione all’insegna di divertimento e intrattenimento per tutte le età. La città di Terlizzi è pronta a ospitare il festival della birra che si terrà nei giorni 20, 21 e 22 settembre in via Chicoli. L’ingresso all’evento è gratuito, offrendo tre giornate di puro divertimento, intrattenimento e musica per tutta la famiglia con una selezione di birre belghe, tedesche e pugliesi di qualità.

Il Festival della birra, diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi locali di Terlizzi, si distingue per la sua vasta gamma di attrazioni pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

L’evento prevede un’area completamente dedicata ai bambini, con mascotte, giochi, giostre gonfiabili e un mini luna park, mentre gli adulti potranno divertirsi con giochi tradizionali come la corrida, il tiro a segno e il gioco dei cammelli.

La grande novità di quest’anno è il simulatore di realtà virtuale in 5D, che promette un’esperienza emozionante e immersiva per tutti. La programmazione musicale è altrettanto ricca: si parte venerdì con DJ JAD & WALDY, membri storici degli Articolo 31, che infiammeranno il palco con la loro musica. Sabato sarà il turno della band 20century band composta da ben 9 elementi, di una serata dedicata alle hit degli anni ’80 e ’90, insieme ai successi musicali contemporanei, per una festa che promette di coinvolgere tutti i partecipanti.

La domenica sarà invece caratterizzata da una grande novità: un contest nazionale di break dance con la partecipazione di giudici professionisti, accompagnato da esibizioni di skaters su rampe e spettacoli di live painting, con disegni ispirati alla città di Terlizzi e musica adatta a tutte le generazioni. Non mancheranno i dj set in prima e seconda serata con: Dj fato, Dj Big Fab, Rinaldo, Danny Dee e Sabi Dielle. Presenta: Biro vallarelli.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 19:00 nelle giornate di venerdì e sabato, mentre la domenica l’inizio è previsto per le ore 17:00. Durante tutta la manifestazione, sarà presente un’ampia offerta di street food, tra cui il celebre panzerotto pugliese, il panino con porchetta, i pizzarelli terlizzesi, patatine fritte, panini con salsiccia e il tipico caciocavallo impiccato. I più piccoli, invece, potranno deliziarsi con zucchero filato e pop corn.

A completare l’offerta di intrattenimento ci saranno artisti di strada che animeranno l’evento con spettacoli mozzafiato, tra cui trampolieri, sputafuoco e performance di bolle di sapone.

Birramilandia 2024 si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento, della musica e del buon cibo, in un’atmosfera accogliente e coinvolgente. Terlizzi vi aspetta per un evento che promette di superare le aspettative e regalare momenti indimenticabili a tutta la famiglia.