Art&Science Across Italy, eventi anche a Bari

Raccontare la scienza con l’arte: torna il progetto Art&Science Across Italy promosso in tutta Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con il Cern e l’Università Federico II di Napoli. Giunto alla quinta edizione, il progetto è rivolto alle scuole per avvicinare i giovani alle discipline Steam e alla scienza attraverso il linguaggio dell’arte. C’è tempo fino al 30 novembre per iscriversi. Sono in palio 30 borse di studio per chi si distinguerà nella competizione artistica nazionale e potrà così partecipare a uno dei master ed entrando così in contatto con i protagonisti e i luoghi della ricerca. Oltre a scoprire gli esperimenti del Cern e dell’Infn, si potranno provare esperienze di laboratorio e attività su fumetto e scienza. L’inizio delle attività è in programma subito dopo il 30 novembre, con seminari online a livello nazionale che daranno il via a tante attività locali presso le scuole, i laboratori dell’Infn e delle università coinvolte, con seminari, visite a musei e laboratori, incontri con scienziati e artisti, proiezioni di film e documentari nel periodo tra dicembre 2024 e settembre 2025.

Dopodichè studentesse e studenti, divisi in gruppi, lavoreranno alla loro opera per raccontare i concetti e i temi scientifici che più li hanno colpiti. Organizzato su due anni scolastici, il progetto prevede tre fasi: la prima formativa, con seminari, workshop e visite a musei e laboratori; la seconda prevede la realizzazione di opere artistiche ispirate ai temi trattati nelle lezioni e che saranno esposte e premiate in mostre regionali. Quindi le opere più significative parteciperanno alla mostra nazionale e i gruppi vincitori (30 studenti) riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master presso il Cern a Ginevra o nei laboratori dell’Infn in Italia. Gli incontri della fase formativa e le mostre sono organizzati a livello regionale ai Bari, Biella, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Frascati, Genova, L’Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Pisa, Potenza, Roma e Torino.