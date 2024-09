Lavori sulle condotte idriche, rubinetti a secco a Bari e Modugno

In concomitanza con i lavori di Acque del Sud all’adduttore del Sinni del 17-18 settembre che provocheranno una riduzione della pressione idrica in 65 comuni pugliesi tra cui Bari, al fine di evitare ulteriori disagi nelle settimane successive, Acquedotto Pugliese (AQP) anticiperà un importante intervento di manutenzione alle opere idrauliche al servizio degli abitati di Bari e Modugno. Per eseguire i lavori sarà necessario sospendere dalle 3.00 del 17 alle 3.00 del 18 settembre la normale erogazione idrica nelle seguenti aree dei due comuni:

· per il comune di Bari: i quartieri San Paolo, Stanic, San Girolamo, Fesca, la zona industriale di Bari, il Villaggio del Lavoratore, l’Aeroporto di Bari militare e civile, la zona di Palese Macchie, via Napoli da via Di Maratona fino a Via renato Scionti, via Mercadante, via Vincenzo Bellini, via Mascagni, via Gioacchino Ligonzo e via di Maratona da via Napoli fino a via Mascagni;

· per il comune di Modugno: il quartiere Campo Lieto; la zona industriale di Modugno, il quartiere Cecilia, la SP 231.

Nelle restanti aree dei due abitati si potrebbero verificare abbassamenti di pressione.

In particolare i lavori riguarderanno la riparazione di una perdita idrica su una condotta principale di alimentazione della città di Bari e la manutenzione straordinaria di un importante nodo idraulico al servizio degli abitati di Bari e Modugno.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti e sacchetti, che saranno dislocate in viale delle Regioni, via Piemonte, Chiesa San Gabriele dell’Addolorata, zona Campo Lieto e zona Villaggio del Lavoratore.