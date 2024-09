L’estate sembra oramai alle spalle, meteo con piega autunnale

Le condizioni meteo dei prossimi 10 giorni saranno ancora in parte compromesse a causa di una profonda ciclogenesi in atto sul Mediterraneo. A dirlo è il meteo di Giuliacci. È arrivato un freddo inaspettato e le temperature sono scese molto al di sotto della media di questo periodo. Solo parzialmente gli effetti favonici locali hanno smorzato il freddo, ma comunque le temperature sono più tipiche di fine Ottobre che metà Settembre. Viene da chiedersi quando durerà questa fase meteo così perturbata e fresca.

Dura ancora diverso tempo

La risposta, come si evince dal titoletto, è ancora per diversi giorni. Questo perché la ciclogenesi, che si è tuffata nel bacino del Mediterraneo, non riesce ad evolvere verso est; di conseguenza spiraleggia e continua a girare finché non si esaurisce del tutto ma così facendo continua a pulsare aria umida e fredda sul nostro Paese. Gli effetti non saranno uguali dappertutto.

Prevediamo, spiegano ancora gli esperti, “una fase di maltempo, con acquazzoni e temporali diffusi, soprattutto per le regioni adriatiche (Puglia, Molise e Abruzzo in primis) e in parte per il Meridione (Basilicata, Calabria e Sicilia), mentre il Settentrione dovrebbe essere un po’ più protetto, anche se comunque le giornate saranno nuvolose e uggiose, soprattutto a cominciare da Mercoledì 18, con qualche pioviggine intermittente ma senza fenomeni ingenti”.

Clima freddo, ma in miglioramento

“La fase clou del freddo è passata anche se comunque non dobbiamo pensare che ritorni il caldo. Quello da infradito e pantaloncini non tornerà più per quest’anno. Ci aspettiamo comunque dei valori che lentamente rientreranno nella media soprattutto per quanto riguarda i massimi.

In questo periodo dell’anno è facile avere giornate con un’elevata escursione termica. Si passa da un clima decisamente fresco la mattina a uno più mite e gradevole durante il giorno. È indispensabile quindi vestirsi a strati e prestare attenzione agli sbalzi climatici anche del medesimo giorno”.