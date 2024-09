‘Puliamo il mondo’, la Via Appia al centro dell’edizione 2024

L’edizione italiana di Clean up the World (Puliamo il mondo), che si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente, quest’anno coincide con l’Appia Day e con la Settimana della Mobilità Sostenibile, arricchendosi di numerose iniziative che mettono al centro la Via Appia, riconosciuta il 27 luglio scorso Patrimonio Unesco. Un ricco programma di eventi dal 20 al 22 settembre in tutta la Puglia, organizzati da Legambiente che, nelle quattro regioni italiane interessate, ha creato una rete fra istituzioni, associazioni e organizzazioni. Nel territorio del Brindisino è previsto un programma con visite guidate gratuite che connette le tre iniziative, con una serie di appuntamenti lungo l’Appia Claudia e l’Appia Traiana; una vera e propria caccia ai tesori nascosti – viene spiegato – e ai rifiuti, durante la quale Legambiente raccoglierà segnalazioni sui beni architettonici e paesaggistici, ma anche sull’abbandono dei rifiuti in quelle zone.

Il programma parte il 19 settembre, a Latiano, con una passeggiata notturna in bicicletta con i Messapi, alla scoperta dei resti della Torre Messapica. Sarà presente Angela Maria Ferroni, archeologa presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali. Il giorno successivo a Brindisi n la presentazione del progetto di ricostruzione virtuale dell’Acquedotto Romano da Pozzo di Vito alle Vasche Limarie Numerosi gli eventi previsti anche nel resto della Puglia. Ad Ostuni il 21 settembre, si svolgerà una camminata sul tratto ostunese della via Traiana. A Brindisi e a Oria, domenica 22 settembre, si svolgerà l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, che invita tutti a unirsi nella lotta per un mondo più sostenibile, promuovendo un “clima di pace”, tema di questa edizione. In particolare, a Brindisi l’evento che si terrà nell’Oasi del Cillarese, che Legambiente ha candidato a Parco terminale dell’Appia, sarà raccontato da una diretta Rai. Nella stessa giornata a Monopoli, è in programma una introduzione storica tenuta dal professor Stefano Carbonara, scrittore e direttore della rivista storica online Monopoli Tre Rose. Gli eventi termineranno il 6 ottobre a Fasano, con la visita guidata al Museo Archeologico di Egnazia.

(Foto archivio)