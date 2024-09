Scarica elettrica colpisce operaio nel Barese, ferito

Un operaio di 44 anni di origini nigeriane è rimasto ferito questa mattina, dopo essere stato raggiunto da una scarica elettrica mentre era a lavoro in un cantiere della periferia di Corato, nel Barese. L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato dal personale del 118 in ospedale: le sue condizioni sono buone e per i medici guarirà in meno di una settimana. La dinamica dell’incidente è da chiarire. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono affidate alla Polizia di Stato e al personale dello Spesal della Asl di Bari.