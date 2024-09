Bari, Famila concert al Petruzzelli con Mengoli e Carabellese

Mercoledì 18 settembre alle 18.00 con il Famila Concert diretto da Giuseppe Mengoli, solista Giuseppe Carabellese (violoncello). In programma di Pëtr Il’ič Čajkovskij Variazioni su un tema rococò, per violoncello e orchestra op. 33 e di Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21.

Giuseppe Mengoli, direttore

È vincitore del primo premio al Concorso Mahler 2023. Jakub Hruša, direttore principale della Sinfonica di Bamberg e capo della giuria, ha commentato: “Un’esibizione assolutamente convincente in tutte le prove, con una perfetta combinazione di conoscenza della partitura e un sentimento straordinariamente naturale della musica… Possiede una forte capacità di ispirare i musicisti e il pubblico attraverso il suo linguaggio musicale che parla direttamente ai cuori di tutti”. La settimana successiva alla vittoria di Bamberg gli è stato chiesto di dirigere un programma che comprendeva Ein Heldenleben di Strauss con i Wiener Symphoniker al Bregenzer Festspiele. Nella stagione 23/24 Giuseppe dirigerà la Sinfonica di Bamberg in due serie di concerti per famiglie e in una registrazione per la Bayerische Rundfunk. I suoi debutti includono la direzione dell’Orchestra RAI e dell’Orchestra dell’Arena di Verona e lavorerà con l’Orchestra Sinfonica della SWR. Fino a poco tempo fa ha ricoperto il ruolo di direttore assistente di Lorenzo Viotti presso la Netherlands Philharmonic Orchestra e la Dutch National Opera di Amsterdam. Nel maggio 2023 è entrato a far parte del team artistico della nuova produzione de La Bohème dell’Orchestre National de France al Théâtre des Champs-Elysées, dirigendo tutte le prove di scena. Quest’estate è stato assistente per le produzioni dell’Utopia Orchestra al Festival di Salisburgo. Nel maggio 2022 ha lavorato al fianco di Lorenzo Viotti a Lisbona preparando e dirigendo l’Orchestra Gulbenkian con il Pelleas et Melisande di Schönberg. Nell’ottobre dello stesso anno ha debuttato con la Nederland Kamer Orchester e il solista Leonard Elschenbroich dirigendo la prima mondiale del Concerto per violoncello n. 2 di Willem Jeths alla Biennale del violoncello di Amsterdam. La sua carriera di direttore d’orchestra è iniziata come risultato del suo lavoro come concertmaster in orchestre giovanili e professionali dall’età di 19 anni. Da allora ha lavorato con Oleg Caetani, Daniel Barenboim, Christoph König e John Axelrod con orchestre come la Real Orquestra Sinfonica de Sevilla, la Oslo Opera House, la LaVerdi Symphony Orchestra e la Royal Operahouse Covent Garden. Nel 2018 Giuseppe ha debuttato come direttore d’orchestra con la Gustav Mahler Jugend Orchester di Bad Schandau. Durante quel periodo, ha anche ricoperto il ruolo di concertmaster della GMJO, della Filarmonica Toscanini, nonché di violino di spalla in orchestre come la Konzerthaus Orchester Berlin e la Rundfunk Sinfonieorchester Berlin. Vincitore di numerosi concorsi internazionali come violinista, ha completato i suoi studi di violino con la distinzione “cum Laude” e la menzione speciale. Oltre al violino, Giuseppe ha studiato anche percussioni, pianoforte, tromba e jazz ed è compositore e arrangiatore. Dopo aver conseguito la laurea triennale in direzione d’orchestra, sta attualmente frequentando un Master presso l’HfM “Franz Liszt” di Weimar con i professori Nicolás Pasquet e Ekhart Wycik, dove lavora regolarmente con orchestre come la Staatskapelle Weimar, la Jenaer Philharmonie e la Thüringen Philharmonie Gotha

Giuseppe Carabellese, primo violoncello Orchestra Fondazione Teatro Petruzzelli

Studia con alcuni tra i più autorevoli maestri del nostro tempo: Vito Paternoster, Arturo Bonucci, Radu Aldulescu, Daniel Grosgurin, Janos Starker, Wolfgang Mehlhorn.

Consegue col massimo dei voti e la lode sia il “Solistendiplom” (Laurea di solista) presso la “Hochschule für Musik und Theater – Hamburg”, sia il “Diploma Accademico di Secondo Livello in Violoncello indirizzo concertistico” presso il Conservatorio “Piccinni” di Bari.

Consegue coi massimi risultati diplomi pluriennali di perfezionamento solistico presso: Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, Accademia del Teatro alla Scala di Milano, International Menuhin Academy Gstaad in Svizzera.

Si esibisce in qualità di solista in alcuni dei più prestigiosi teatri e sale da concerto: Victoria Hall di Ginevra, Casinio di Berna, Thonalle di Zurigo, Musikhalle di Amburgo, Palazzo Reale di Milano ed ancora in Canada, Giappone, Sud America.

Come Primo Violoncello collabora con enti lirici e sinfonici quali: Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra della Fondazione Petruzzelli di Bari, Orchestra Regionale Toscana, Collegium Musicum di Bari, Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari.

È scelto direttamente dal direttore d’orchestra Daniel Oren per ricoprire il ruolo di Primo Violoncello dell’ Orchestra del Teatro Verdi di Salerno.

Collabora con l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano.

È titolare della cattedra di Violoncello presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia.

E’ fondatore della Scuola di Violoncello Cellistárt con cui organizza reunion di violoncellisti, masterclass, workshop, seminari, corsi di yoga, concerti, con sede presso l’associazione Enjoy a Molfetta.

È fondatore e responsabile della Sala Concerti Carabellese a Molfetta, centro polifunzionale dedicato alla musica, lo yoga e la danza.

Per i suoi meriti artistici è stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana C.A. Ciampi della medaglia di “Benemerito della Scuola della Cultura e dell’Arte”.

Suona un violoncello Antonio Guadagnini 1868 e un raffinato violoncello Bruno Di Pilato 2022 con il fondo unico.

