Bari, i Cinque Stelle indicano Stefania Saracino come assessore

“Siamo lieti di comunicare la conclusione della procedura che ha portato il coordinamento del MoVimento 5 Stelle, nei suoi diversi livelli e rappresentanti, ad individuare il profilo da sottoporre all’attenzione del sindaco Vito Leccese per assolvere la delicata e importante funzione ascritta all’ assessorato “Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale”. Sono le parole del vicepresidente m5s Mario Turco, dei coordinatori Leonardo Donno e Raimondo Innamorato, della parlamentare Patty L’Abbate, dei consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, dei consiglieri municipali Giuseppe Bondanese, Francesco Mastrandrea, Chiara Riccardi.

“Siamo certi che il sindaco condividerà le competenze della Dott.ssa Stefania Saracino, perché si possano avviare, concretamente e immediatamente, i tanti processi sottesi alla legalità e ai controlli, alle gare e appalti, alla trasparenza, al patrimonio, ai beni confiscati, all’edilizia residenziale pubblica e all’emergenza abitativa. Ringraziamo tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità con la partecipazione alla procedura di designazione, con la quale abbiamo avuto una ulteriore conferma: il MoVimento 5 Stelle, a Bari, è dotato di competenze e professionalità che potranno essere utili e valorzzate nei percorsi futuri affinché il Movimento si strutturi e si radichi sempre più.

Siamo pronti, su ogni fronte Istituzionale, per materializzare il nostro programma animato dai principi e valori del Movimento. Lo faremo, insieme, per la città di Bari e per i baresi”.