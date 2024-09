Bari, Tac e risonanze anche la domenica per abbattere liste di attesa

Tac e risonanze magnetiche saranno eseguite anche di domenica. Dal 22 settembre fino a fine dicembre, la Radiologia dell’Ospedale di Venere incrementa le prestazioni diagnostiche aggiungendo un turno domenicale di 12 ore nel fine settimana. I cittadini – con prenotazione per esami TAC e risonanza magnetica brevi o urgenti – potranno accedere dalle 8 alle 20.

“L’inserimento del turno domenicale nelle agende di prenotazione – ha spiegato il direttore generale facente funzioni della ASL, Luigi Fruscio – è un progetto sperimentale che rientra nel piano aziendale attuativo per il governo delle liste di attesa aggiornato di recente. Siamo fiduciosi nella risposta positiva della popolazione che, in questo modo, avrà più possibilità di accedere alle prestazioni più richieste, come Tac e risonanze. Ringrazio tutti gli operatori del Di Venere che, con spirito di sacrificio e dedizione al lavoro, hanno accettato questa nuova responsabilità, mettendosi a disposizione della collettività”.

La sperimentazione per l’estensione degli orari e delle giornate relative all’erogazione di prestazioni sanitarie è stata messa a punto da un gruppo di lavoro aziendale composto da direzione sanitaria, dipartimento radiologico, RULA (responsabile unica liste di attesa), e direzione medica di presidio, nell’ambito di un percorso di integrazione ed efficientamento della offerta delle strutture ospedaliere e territoriali.

Il Dipartimento di Radiologia diagnostica ha organizzato turni anche la domenica, prevedendo esami nel fine settimana che si andranno ad aggiungere alle attività consuete in urgenza e reperibilità notturna e a tutti gli esami radiologici strumentali e procedure programmate che si effettuano quotidianamente.

“Tale attività di abbattimento delle liste di attesa – spiega Michele Tricarico, direttore del Dipartimento di Radiologia della ASL di Bari – sarà rivolta in primis ai casi più urgenti. Per il prossimo anno il progetto potrà essere confermato e magari esteso ad altre radiologie ospedaliere”.

Come da piano predisposto dalla dottoressa Gaetana Pagano, responsabile Responsabile Unica Liste d’Attesa (RULA), ogni domenica, a partire dal prossimo 22 settembre, saranno disponibili 20 posti in più distribuiti tra mattina e pomeriggio, per eseguire tac e risonanze magnetiche.

Intanto la ASL di Bari prosegue l’impegno nel potenziamento di servizi e nella revisione di processi, legati alla gestione delle liste di attesa, in linea con le ultime disposizioni partite dal governo regionale per abbattere l’arretrato con fondi messi a disposizione e dedicati specificatamente ad una presa in carico rapida dei pazienti in attesa.