Bus si schianta in Perù: due sposini di Bisceglie tra i feriti

Ci sono anche due giovani di Bisceglie tra i 13 feriti italiani a bordo del bus turistico, precipitato in una scarpata nella zona del Machu Picchu in Perù mentre era diretto verso la città di Agua Calientes. Erano in viaggio di nozze. Sono una ventina di turisti, fra i quali dieci italiani, sono rimasti gravemente feriti in Perù quando il loro autobus si è schiantato mentre scendeva dall’antica cittadella Inca di Machu Picchu, ha detto la polizia locale.

Sono ricoverati a Cuzco con fratture multiple. L’autista avrebbe perso il controllo e il mezzo è precipitato fuori dalla strada di montagna a zig-zag che collega il sito storico con la città turistica di Aguas Calientes, cadendo per circa 15 metri. “Abbiamo 30 turisti feriti: sono stati tutti portati a Cusco”, ha detto un funzionario di polizia peruviana.

In attesa dell’intervento delle autorità e dei mezzi ufficiali, i turisti feriti nell’incidente stradale avvenuto in Perù, fra i quali ci sono alcuni italiani, sono stati soccorsi dalla popolazione locale: lo testimoniano foto e video divulgati sui social, dove si vedono molti abitanti della zona prendersi cura delle persone rimaste intrappolate nel pullman precipitato in un burrone. In base alla prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto attorno alle 11:15 locali di ieri (le 18:15 italiane) lungo l’autostrada Hiram Bingham, situata ad Aguas Caliente. L’autobus turistico stava tornato a Cuzco dallo storico santuario di Machu Picchu, quando avrebbe perso il controllo finendo in un dirupo. L’Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la tutela della proprietà intellettuale (Indecopi) ha comunicato che avvierà indagini contro la società Consettur Machupicchu, proprietaria del mezzo su cui viaggiavano i turisti.

Oltre agli italiani, tra i feriti anche cileni e guatemaltechi, cinque cittadini messicani, due giapponesi e un cinese. La polizia ha aperto un’indagine sull’incidente.

L’Ambasciata d’Italia a Lima, in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e con le autorità locali, si è subito attivata per fornire la massima assistenza consolare ai turisti italiani coinvolti nell’incidente e ai loro familiari, dicono all’ANSA fonti della Farnesina.

“In Perù gli italiani coinvolti in un incidente stradale vicino a Machu Picchu non sono in pericolo di vita. ItalyInPeru presta la massima assistenza. Continuiamo a seguire con grande attenzione”: lo scrive in un messaggio su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani che sta seguendo direttamente la vicenda.