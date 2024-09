Gli aeroporti più trafficati del mondo: ecco la top ten dell’estate

Secondo la classifica degli scali più trafficati nell’alta stagione estiva redatta da Oag, il provider globale in materia di dati relativi all’aviazione mondiale che monitora costantemente l’andamento del traffico aereo internazionale, nelle prime dieci posizioni globali, quelle che incorporano sia il traffico domestico sia quello internazionale in termini di offerta dei posti, il primo gradino del podio resta a carico di Atlanta con 5,2 milioni di posti disponibili nel mese di agosto, seguita a ruota da Dubai, che nello stesso mese sfiora quota 5 milioni; medaglia di bronzo invece per Tokyo Haneda, con oltre 4,6 milioni.

Le prime 5 posizioni vengono poi completate dalle prime europee in classifica, rispettivamente Londra Heathrow e Istanbul. La grossa novità è invece il ritorno della Cina con il nono posto di Shanghai e il decimo di Beijing, a riconferma della forte ripresa del traffico nell’area nel 2024.

Discorso diverso se si prende invece in considerazione solo il traffico internazionale e in questo caso il dominio di Dubai è assoluto: netto infatti il distacco su Londra e Amsterdam, che completano il podio. In questa classifica gli aeroporti presenti nelle prime dieci posizioni sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente, ma con alcune variazioni, come nel caso di Seul, che passa dall’ottava alla quarta posizione. Discesa di due piazze, invece, per Istanbul e Francoforte.

Infine l’Europa: qui le prime otto posizioni non hanno subito cambiamenti rispetto al 2023, con il podio composto da Londra Heathrow, Istanbul e Parigi Charles De Gaulle. Conferma anche per Roma Fiumicino, che resta salda all’ottavo posto grazie al netto recupero di traffico rispetto all’anno precedente. Inversione invece tra nona e decima posizione: sorpasso infatti di Monaco su Londra Gatwick.