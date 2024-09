Settimana della mobilità sostenibile, le iniziative a Bari

Anche quest’anno il Comune di Bari aderisce alla EU Mobility Week (16-22 settembre), la campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile che promuove il cambiamento di abitudini volto a favore il ricorso alla mobilità attiva, al trasporto pubblico e ad altre soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale.

Il tema scelto per quest’anno è lo spazio pubblico, inteso come spazio che favorisce le relazioni umane e migliora la qualità della vita dei cittadini, e che per queste ragioni deve essere reso più sicuro e meno inquinato.

“In questi ultimi anni il Comune di Bari ha avviato un profondo rinnovamento della mobilità cittadina – sottolinea l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi – con l’introduzione dei sistemi di sharing, il rinnovamento della flotta Amtab in ottica green, gli abbonamenti TPL a prezzo calmierato (MUVT 365), gli incentivi e le infrastrutture a servizio della mobilità ciclistica e la Consulta della Mobilità sostenibile. Sono solo alcuni dei tasselli che compongono la strategia dell’amministrazione, in continuità con l’azione degli ultimi anni, per favorire un cambio di abitudini nei cittadini verso il ricorso a sistemi di mobilità a basso impatto ambientale per gli spostamenti, che siano per lavoro o per il tempo libero. Anche gli spazi pubblici, tema scelto per la campagna europea di quest’anno, sono centrali nella visione della città del futuro. Si pensi, ad esempio, all’ex Caserma Rossani, un luogo restituito ai cittadini dopo quasi trent’anni, o a piazza del Redentore, inaugurata ormai 4 anni fa in un quartiere, il Libertà, storicamente privo di spazi destinati alla socializzazione, o ancora a diversi progetti in divenire, come quello relativo alla riqualificazione di via Manzoni, che sarà oggetto di un incontro pubblico con i cittadini proprio durante la settimana. Senza dimenticare che entro Natale sarà avviata anche l’installazione delle nuove mini velostazioni da 8 posti nei 5 Municipi cittadini”.

La Settimana europea della mobilità cittadina, per questa edizione 2024, vede la Città di Bari, assieme a tutte le realtà coinvolte, proporre un ampio programma di attività organizzate dalle associazioni e dagli stakeholders del territorio e patrocinate dal Comune.

Ad aprire questa settimana la pubblicazione dell’avviso destinato alle associazioni cittadine per aderire alla Consulta della Mobilità sostenibile della Città di Bari. Durante la settimana, inoltre, sarà lanciata la sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari, le cui modalità di adesione e le cui regole saranno approfondite nei prossimi giorni.

Di seguito i principali appuntamenti del programma, che prevede attività laboratoriali, incontri pubblici, biciclettate e il lancio di nuove iniziative dedicate alla mobilità sostenibile.

Il programma (in aggiornamento) e le realtà promotrici:

FIAB Bari Ruotalibera

· “ABC della bicicletta”: 18-23 settembre, alle ore 20, presso Fiab Bari Ruotalibera APS (via Sabotino 18), Corso di piccola manutenzione della bicicletta.

· “Pedali nella notte Special”: giovedì, 19 settembre, alle ore 20, in piazza del Ferrarese, pedalata dedicata alla conoscenza di Bari vecchia e nuova in collaborazione con Michele Fanelli, Circolo Acli Dalfino.

· “Appia Day” (biciclettata): domenica 22 settembre, alle ore 8.30, con partenza da parco 2 Giugno (viale Einaudi), pedalata lungo l’Appia Traiana sul tratto Bari-Bitonto-Ruvo, con rientro lungo la variante litoranea ora SS 16.

· “Pedalare in sicurezza”, laboratorio di mobilità sostenibile rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Fancy Women Bike Ride

Torna a Bari la rinnovata edizione della Women Bike Ride, in contemporanea con altre città in Italia ed Europa. Si tratta di una pedalata lenta rivolta principalmente alle donne ma aperta a tutti, su un percorso di 7 km, in programma per domenica 22 settembre, con punto d’incontro piazza del Ferrarese alle ore 17.

#WeAreinPuglia per la Nazionale di Ciclismo 2024

L’evento è in programma mercoledì 18 settembre, alle ore 10.30, nel Teatro Kursaal Santalucia (largo Adua 5, Bari). Intervengono: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni e il CT della Nazionale di Ciclismo Daniele Bennati. L’evento è organizzato da Puglia Promozione, Regione Puglia e Anci Puglia.

LeZZanZare e Zerobarriere

Grand Prix All In – Trofeo BPER: domani, nella sala giunta di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione in programma sabato 21 e domenica 22 settembre per promuovere l’educazione civica, la legalità e il diritto alla mobilità delle persone con disabilità.