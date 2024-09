Bari, è Romeo Ranieri il nuovo presidente del Consiglio comunale

Con 26 voti è stato eletto questo pomeriggio Romeo Ranieri, presidente del Consiglio comunale. Ranieri, rappresentante di Con, ha ringraziato i presenti. “Cercherò di essere il presidente di tutti e questa non è una frase retorica. La mia stanza sarà aperta a tutti e su tutte le tematiche. Il mio ruolo sarà da collante tra giunta e il Consiglio ed è una grossa responsabilità che cercherò di attuare con centralità. La mia non è stata una semplice indicazione, credo che il mio essere sia stato riconosciuto e ritenuto meritevole di questo ruolo”.

Come vicepresidente il centrodestra ha designato Pino Viggiano. “Individuato in Viggiano questo ruolo importante, perché può dare sostanziale apporto a questa amministrazione”, ha detto Fabio Romito. In aula presenti rappresentanti di due vertenze, Cassa Prestanza e Bari social housing.

Nel corso della riunione non sono mancati forti interventi, come quello del consigliere Marco Bronzini.