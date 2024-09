Bari, la mensa scolastica diventa un caso politico: “Quando parte?”

Filippo Colonna, consigliere dell’opposizione nel Municipio III ha presentato una interpellanza sul servizio di refezione scolastica. “Ho chiesto – spiega – quali sono i tempi e le modalità previste per l’avvio del servizio per l’anno in corso e se sono state previste verifiche sulla qualità dei pasti offerti agli studenti”. Il consigliere ha chiesto inoltre se fosse in previsione lo sviluppo di una piattaforma o di un sistema informatico che consenta alle famiglie, ai docenti di segnalare in modo efficace i pasti non consumati e le relative problematiche e quali misure intende adottare il Comune affinché le segnalazioni riguardanti i pasti non consumati abbiano un impatto concreto sulla revisione dei menù scolastici. “Si ritiene che, raggiunto un numero adeguato di segnalazioni, si possa procedere a una modifica dei menù in base alle preferenze o ai bisogni degli studenti”, continua Colonna.

“La richiesta di un sistema efficace di gestione delle segnalazioni – conclude Colonna – mira non solo a garantire una refezione scolastica di qualità, ma anche a valorizzare il dialogo tra le famiglie, le scuole e l’amministrazione comunale, al fine di migliorare costantemente il servizio e soddisfare le esigenze degli studenti”.