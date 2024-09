Bari, rifiuti in fiamme a San Pio: “Situazione fuori controllo”

Nella notte tra martedì e mercoledì qualcuno ha dato fuoco a cumuli di rifiuti accatastati a San Pio. Le fiamme si sono alzate altissime e sono intervenuti i vigili del fuoco. Nella stessa zona avevano trovato rifugio dei gatti che pare sarebbero rimasti uccisi dalle fiamme, secondo il racconto di alcuni dei presenti. “Era inevitabile che accadesse – raccontano dal rione – quella zona è piena di rifiuti, accatastati per mesi, ci vogliono più controlli perché sugli abbandoni dei rifiuti in strada la situazione sta diventando esplosiva. Non solo a San Pio ma anche al San Paolo dove i residenti stanno convivendo con i topi”.