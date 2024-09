Cosa fanno gli italiani in volo? Ecco quali sono le loro abitudini

Il peggior incubo degli italiani durante un viaggio aereo è il vicino di posto maleducato, che risulta essere la principale fonte di fastidio per il 47% dei viaggiatori del Belpaese, che prediligono voli all’insegna di relax, musica e un buon libro secondo quanto emerge dalla ricerca condotta da Volotea in collaborazione con Analytics Arts sulle attitudini e gli interessi dei viaggiatori italiani.

Sono soprattutto gli uomini (54%) rispetto alle donne (40%) a non sopportare un passeggero maleducato. Un altro elemento di fastidio durante il volo sono le turbolenze, più precisamente per il 27% dei rispondenti. Sarà forse per questo, o perché si sa, gli italiani sono sempre molto scaramantici, che quasi il 65% dei viaggiatori ha affermato di prestare attenzione agli annunci di sicurezza degli assistenti di volo, per essere pronti a qualsiasi evenienza. Anche in questo caso, emerge una differenza significativa tra uomini e donne: queste ultime non solo sono più infastidite dalle turbolenze (33%), ma in media ascoltano con più attenzione gli annunci di sicurezza (68%).

Tra le altre fonti di maggior fastidio durante un viaggio aereo ci sono poi la temperatura troppo alta o bassa all’interno della cabina (13%) e, in ultima posizione i capricci dei più piccoli (12%).

Nella top 3 delle attività ad alta quota ci sono riposarsi (54%), ascoltare musica (48%) e leggere un libro (40%). Inoltre, mentre i più giovani nella fascia di età 25-34 preferiscono ascoltare musica (69%) o guardare un film o una serie TV (40%), gli over 55 si dedicano a socializzare con gli altri passeggeri (35%). Cruciverba e riviste? Si aspetta di essere in spiaggia sotto l’ombrellone. Infatti, rispettivamente solo il 21% e il 27% dei rispondenti ha affermato di intrattenersi in questo modo durante un volo aereo.