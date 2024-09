Nubifragio nel Foggiano, muore un vigile del fuoco in servizio

Era prossimo alla pensione il vigile del fuoco caporeparto Antonio Ciccorelli, trovato morto nel Foggiano dopo che la sua auto di servizio è stata travolta dall’acqua durante un nubifragio che si è abbattuto ieri sera nella zona. L’uomo avrebbe compiuto 60 anni tra un mese. Era a bordo di un fuoristrada insieme a un collega quando il mezzo è stato trascinato via dall’acqua. L’altro pompiere è riuscito a uscire dal mezzo ed è stato recuperato dai colleghi. Si trova in ospedale a San Severo e nelle prossime ore sarà dimesso. Il corpo del caporeparto è stato ritrovato all’interno del fuoristrada nei pressi di un canale a circa 700 metri dal luogo in cui la piena li ha sorpresi