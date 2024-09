Ruba pane e prosciutto da un hotel, barese arrestato a Rimini

Ruba prosciutto cotto, speck e pane nella cambusa di un hotel di Rimini, sorpreso dai dipendenti, l’uomo, un 37enne originario di Bari è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia. Ieri alle 19 una volante della questura è intervenuta a Miramare, per la segnalazione di una rapina avvenuta all’interno della cucina di un hotel. L’uomo dopo aver rubato merce dal frigorifero, per guadagnarsi la fuga avrebbe lanciato un pezzo di prosciutto in faccia al dipendente dell’albergo che lo aveva appena sorpreso.

Braccato il 37enne avrebbe aggredito con calci e pugni un altro dipendente che gli sbarrava la strada. Infine il ladro è stato fermato dal personale d’hotel fino all’arrivo degli agenti delle volanti. L’uomo, su disposizione del sostituto procuratore di turno, Annadomenica Gallucci, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa della giudizio direttissima. Il 37enne che ha alle spalle una serie di precedenti di polizia specifici per rapina, ma anche per violenza sessuale e per droga, di recente era stato colpito anche dal divieto di ritorno dal Comune di Riccione. E’ difeso dall’avvocato Fabiomassimo Del Bianco.