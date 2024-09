Auto contro un tir a Mottola, due morti: strada chiusa

A causa di un incidente, è momentaneamente chiusa la corsia in direzione Taranto sulla strada statale 100 “Di Gioia del Colle” al km 52,700 all’altezza di Mottola (TA). Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo leggero, due persone hanno perso la vita. Entrambi i due mezzi coinvolti sono finiti in una scarpata. Illeso il conducente del tir. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.