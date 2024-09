Bari, l’orchestra sinfonica omaggia Mastroianni, Manfredi e Troisi

Venerdì 20 settembre, alle ore 21, nella Chiesa madre di Santeramo in Colle, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, si esibirà in un concerto dal titolo “Cinematografo” dedicato agli anniversari di tre grandi personalità del mondo del cinema: Marcello Mastroianni (100 anni dalla nascita), Massimo Troisi (30 anni dalla scomparsa) e Nino Manfredi (20 anni dalla scomparsa). L’ingresso è libero.

Il concerto, diretto dal maestro Josè Miguel Rodilla, è in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata” perché prevede, tra l’altro, l’esecuzione in prima assoluta di quattro brani scritti da altrettanti studenti del Master in Sonic Arts: Stefano Corrado “Ma chi l’ha detto che ‘accussi’ va ‘o munno”, Matteo Panella “Guido!”, Nicola Papa “Solitudine franata” e Simone Pignatelli “Nell’anno di Saturno”. Il programma propone, inoltre, altre tre prime esecuzioni assolute commissionate dalla Ico di Bari a tre giovani e affermati compositori: Gabriele Boschi “L’avventura di Nino”, Vittorio Pasquale “Non ci resta che… Massimo” e Christian Ugenti “Marcello…!”.