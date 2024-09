Evasione fiscale, sequestri per 225mila euro nel Barese

Beni immobili, mobili, partecipazioni societarie, prodotti di investimento e rapporti finanziari per 225.000 euro sono stati sequestrati ad una società operante nel settore del divertimento e dell’intrattenimento e al suo legale rappresentante. Le indagini della Guardia di Finanza di Putignano avrebbero accertato, per alcuni periodi d’imposta, l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva e, per altri, l’occultamento al fisco di una consistente parte dei ricavi. Secondo le stime dei finanziaeri, i ricavi sottratti ammonterebbero a circa 490.000 euro e l’Iva a 108.000 euro. Il rappresentante legale della società è indagato per omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e occultamento o distruzione di documenti contabili. La società è indagata ai sensi della legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.