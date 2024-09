PVC: che materiale è e come si usa?

Sono numerosi i materiali dei quali si sente parlare quotidianamente, senza però avere, quasi sempre, le idee chiare sulle loro peculiarità.

Il PVC è tra questi. Il cloruro di polivinile, meglio noto con il suo acronimo PVC, è un materiale plastico molto utilizzato anche per la produzione di porte e finestre; grazie alle sue eccellenti proprietà, alcune delle quali si possono scoprire osservando i serramenti in PVC su infissidema.it, sito di una nota azienda del settore attiva a Roma, questo materiale è particolarmente apprezzato soprattutto per gli infissi esterni.

Oltre a essere un ottimo isolante termico e acustico, contribuendo al risparmio energetico e al comfort abitativo, è un materiale leggero, durevole (in quanto resistente agli agenti atmosferici) e facile da mantenere, poiché non richiede trattamenti speciali e non si deteriora facilmente.

Nelle prossime righe, vediamo qualche informazione in più sulle sue caratteristiche.

PVC: ecco cosa sapere

Quando si parla del PVC, si inquadra un materiale di tipo termoplastico, derivante da due materie prime di origine naturale. La prima è il cloruro di sodio, ossia il sale da cucina comune che usiamo ogni giorno a tavola.

La seconda, invece, è il petrolio (per la precisione si utilizza etilene, un solvente suo derivato). In alternativa, si può fare ricorso al metano.

Materiale la cui commercializzazione ha avuto inizio in Europa negli anni ‘30 – nei decenni successivi, è stato ovviamente possibile assistere a numerosi miglioramenti tecnici – il PVC si è fatto strada per via delle sue straordinarie proprietà meccaniche.

Quando le si chiama in causa è necessario ricordare, da un lato, l’innegabile flessibilità. Dall’altro, invece, si parla di un’ottima rigidità.

Sulla base della destinazione del prodotto finale, in fase produttiva si può lavorare su proprietà specifiche. Si può, per esempio, ottimizzare la resistenza all’abrasione, così come quella agli agenti chimici e a patogeni di origine fungina.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare le proprietà che hanno reso celebre il PVC. Oltre a quelle appena menzionate, è possibile citare pure il pericolo praticamente nullo di infiammabilità.

Questo materiale, inoltre, è noto e apprezzato per il fatto di essere autoestinguente.

Il PVC è sostenibile?

Anche se può sembrare strano la risposta è affermativa: il PVC è un materiale sostenibile.

Tra i motivi principali figura la possibilità di procedere al recupero dei residui della sfrisatura e dell’estrusione.

Da citare, inoltre, è l’impatto indiretto sulla natura. Il PVC, in virtù delle sue eccellenti proprietà isolanti, che si concretizzano al meglio nel momento in cui si ha a che fare con finestre con luce di dimensione non eccessiva, contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti causate dagli impianti di riscaldamento e dai condizionatori in estate.

Da rammentare è anche il fatto che, rispetto alle filiere produttive di metalli come l’alluminio, quella del PVC si contraddistingue per emissioni di CO2 più contenute.

L’utilizzo nella creazione dei capi di abbigliamento

L’utilizzo del PVC per la creazione di infissi è indubbiamente la prima opzione che viene in mente quando si parla di questo materiale. Attenzione, però: non è l’unica.

Il PVC, infatti, viene impiegato anche nell’industria tessile per la realizzazione di capi di abbigliamento.

A tal proposito, vanno menzionate diverse opzioni differenti. La prima e più celebre, il cui nome commerciale è MOVIL, ha iniziato a essere prodotta in Francia alla fine degli anni ‘40. Fondamentale per questa filiera è stato, fin da subito, il ricorso alla versione amorfa del materiale.

Inizialmente, questa tipologia di PVC tessile venne impiegata per la creazione di pigiami destinati all’abbigliamento dell’infanzia. Nell’ambito delle proprietà più apprezzate fu possibile, in questo caso, parlare dell’efficacia ignifuga.

PVC in ambito industriale

Concludiamo rammentando che il PVC è utilizzato molto anche in ambito industriale. Trova impiego nella realizzazione di parti di capannoni, coperture per TIR, magazzini semoventi, coperture mobili per siti industriali.