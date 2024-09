Sapori, tradizione e spettacolo, a Bitonto “La Chiazzə Chəverte”

Piazza XX Settembre torna a vivere appieno, dopo la riqualificazione, con l’evento “La Chiazzə Chəverte” (La Piazza Coperta), la festa di quartiere organizzata dal Comune di Bitonto in collaborazione con la ProLoco, che animerà l’ex mercato centrale cittadino proprio venerdì 20 settembre a partire dalle 19. Un’occasione speciale per immergersi nella tradizione locale, gustare prodotti tipici e vivere una serata ricca di intrattenimento per tutte le età. Gli stand enogastronomici offriranno il meglio dei sapori pugliesi: dall’inconfondibile olio extravergine d’oliva ai taralli artigianali del Tarallificio “La Fenice” di Palo del Colle. Gli amanti dello street food non potranno resistere al panino con mortadella e provolone, alla versione con crema di pistacchio, al capocollo con stracciatella al pomodoro secco (a cura del Caseificio “Zona Bianca”) o al classico riso, patate e cozze del ristorante “Pietrantica”. Per chi preferisce i sapori più decisi, la macelleria “Leuci” proporrà un succulento panino con arrosto di carne, mentre la tradizione bitontina sarà onorata con focaccia e panzerotti fritti, preparati con passione da “Fragrante Cotto con Amore”. Non mancheranno le dolci crepes di “Crepami” e le specialità del panificio “Di Leo” di Altamura, tra confetture, legumi, pasta e focaccia tipica.

Oltre al cibo, “La Chiazzə Chəverte” offrirà un programma di animazione ricco di sorprese. Il “Chiquitín Circus” porterà in scena artisti circensi e attrazioni che lasceranno a bocca aperta il pubblico, mentre i più piccoli potranno divertirsi con la spettacolare trampoliera Niky Gianky. Alle 21, lo spettacolo musicale prenderà vita con l’esibizione dei “Tiramisù Live Band”. La band, composta da Cosimo Lenoci e Luisa Pinto alla voce, Enzo Gianfreda alla chitarra, Mimmo De Bartolomeo al pianoforte e tastiere, Antonio Colonna alla batteria e Tommaso Putignano al basso, regalerà due ore di musica “no-stop” con i grandi classici degli anni ’80 e ’90, in un live show travolgente e interamente dal vivo. Un’occasione perfetta per cantare e ballare insieme. Per permettere lo svolgimento dell’evento, via Matteotti, dall’incrocio con piazza Aldo Moro fino a via De Ildaris, sarà chiusa al traffico. “La Chiazzə Chəverte” rappresenta un’opportunità imperdibile per riscoprire il calore della comunità e i sapori della tradizione, trascorrendo una serata all’insegna del buon cibo, divertimento e cultura. Vi aspettiamo venerdì 20 settembre.