Bari, borse di studio ‘Aldo Moro’: sono 56 i lavori in gara

Sono 56 i lavori pervenuti per la VII edizione del bando “Borse di studio Aldo Moro”, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, dall’associazione Consiglieri regionali della Puglia, dall’associazione ex Parlamentari della Puglia e dalla Federazione Centro-Studi “Aldo Moro-Renato Dell’Andro” di Bari. La commissione di valutazione degli elaborati è composta da Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale della Puglia; Luigi Ferlicchia, presidente dell’associazione Consiglieri regionali della Puglia; Gero Grassi, presidente dell’associazione regionale ex parlamentari; Stefano Bronzini, rettore dell’Università di Bari; Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 7 novembre nel Palazzo del Consiglio regionale della Puglia a Bari. Nel corso della manifestazione sarà reso noto l’ordine di graduatoria dei vincitori. Gli elaborati, arrivati da tutta la Puglia e non solo, hanno l’obiettivo di favorire la conoscenza della vita, del pensiero, dell’azione e della tragica morte di Aldo Moro e di incrementare nei giovani la riflessione, la ricerca e lo studio sul grande statista. I partecipanti hanno avuto la possibilità di approfondire 22 tematiche legate all’attività di Moro. Le borse di studio assegnate sono complessivamente 14 del valore di 1.500 euro, 1.000 euro, 750 euro, 600 euro e 10 borse di 500 euro cadauno. Inoltre, per questa edizione, “data l’altissima qualità dei lavori pervenut”i, la Commissione ha ritenuto di offrire anche una menzione e un premio di 500 euro fuori bando.